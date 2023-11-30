Университет "Сириус" присоединится к развитию института НТР в регионах

СИРИУС /федеральная территория/, 30 ноября. /ТАСС/. Научно-технологический университет "Сириус" подключится к пилотному проекту по внедрению и развитию института научно-технологического развития (НТР) в регионах России. Соответствующее поручение в рамках совместного заседания Комиссии по научно-технологическому развитию РФ и комиссии Государственного совета РФ по направлению "Наука" на Конгрессе молодых ученых в парке науки и искусства "Сириус" дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он поручил Минобрнауки России обеспечить к концу апреля совместно с пилотными регионами комплексную разработку региональных НТР, отметив, что времени остается мало.

"Важно обеспечить синхронизацию мероприятий региональных программ по научно-технологическому развитию с созданием сетей кампусов. Конечно, мы рассчитываем на университет "Сириус", который присоединится к пилоту по внедрению и развитию института НТР в субъектах. Я бы попросил пилотные регионы эту работу проводить, Высшую школу экономики хотел бы подключить для оказания экспертной и методической поддержки. Правильным было бы также подключить к этой работе регионы, в которых они обязательно должны лидировать, которые реализуют проект по созданию кампусов мирового уровня", - сказал он, поблагодарив председателя совета федеральной территории "Сириус" Елену Шмелеву за вовлеченность в проекты по развитию регионов.

Федеральная территория Сириус одной из первых включилась в проект по созданию научно-технологических кампусов мирового уровня. Кампус университета "Сириус" будет включать в себя жилой квартал для студентов, учебный корпус, школу, клинику и общественные пространства. Проект будет реализован к 2030 году.

Третий конгресс молодых ученых работает в парке науки и искусства "Сириус" с 28 по 30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.