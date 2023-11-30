В России изменят методику формирования рейтинга научно-технологического развития

СИРИУС /федеральная территория/, 30 ноября. /ТАСС/. Рейтинг научно-технологического развития (НТР) российских регионов с 2024 года будут формировать по новой методике, включающей 43 показателя. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совместном заседании комиссии по научно-технологическому развитию РФ и комиссии Госсовета РФ по направлению "Наука".

Обновленную методику утвердили на заседании.

"Было 33 [показателя для определения рейтинга регионов], сейчас 43, при этом мы часть исключили, часть добавили. Мы ее [новую методику] на всех площадках, везде обсудили", - сказал Фальков, добавив, что работа по формированию рейтинга НТР регионов 2023 года начнется в 2024 году.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко уточнил, что новая методика формирования рейтинга включает показатели, учитывающие стратегию госпрограмм, национального проекта "Наука и университеты", показатели, утвержденные для Десятилетия науки и технологий в РФ.

Первый национальный рейтинг научно-технологического развития за 2021 год рассчитывали по 33 показателям, которые были сгруппированы по трем блокам: органы власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и среда для работы исследователей. Они рассчитывались на основе данных Росстата, Роспатента, Минпромторга, отчетов Федерального казначейства об исполнении региональных и местных бюджетов и данных субъектов, а также институтов развития.

Его возглавили Москва, Санкт-Петербург и Томская область. Также в первую десятку вошли Башкирия, Татарстан, Новосибирская, Свердловская, Ульяновская, Московская и Нижегородская области. Рейтинг 2022 года возглавили Москва, Татарстан и Санкт-Петербург.

О конгрессе молодых ученых

Третий конгресс молодых ученых работает в парке науки и искусства "Сириус" с 28 по 30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики.

ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.