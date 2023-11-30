Тульская область благодаря созданию НОЦ открыла более 300 мест для работы ученых

ТАСС, 30 ноября. В Тульской области благодаря созданию научно-образовательного центра "ТулаТЕХ" открыли более 300 рабочих мест для ученых и исследователей, а также организовали 21 лабораторию в трех ведущих вузах региона. В НОЦ в стадии утверждения находятся 20 новых проектов, рассказал первый замгубернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев на совместном заседании Комиссии по научно-технологическому развитию России и комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Наука".

"Мы очень благодарны за решение о создании НОЦ на территории Российской Федерации, в частности, в Тульской области. Благодаря нашему НОЦ у нас более 300 рабочих мест именно ученых и исследователей появилось только в тех проектах, которые в НОЦ идут магистральными из 16 сейчас [имеющихся], мы сейчас утверждаем новых 20 проектов. Поэтому по возможности просим, когда будут приниматься решения о продлении программы НОЦ, ее поднимать и максимально помогать регионам и методологически, и финансово. У нас появилась 21 лаборатория за последние три года в наших трех ведущих университетах, благодаря программе НОЦ", - сказал он.

Федорищев добавил, что в регионе за три года ввели около 10 новых премий по разным направлениям научно-технического развития. "У нас всегда были традиционными отраслями металлургия, химия, оборонно-промышленный комплекс - они учтены в первую очередь, но благодаря той финансовой и не финансовой поддержке у нас появилось пять новых высокотехнологичных отраслей, да, они зарождаются, они небольшие, но это уже старт, уже возможность для Тульской области диверсифицироваться еще дальше в своем научно-техническом развитии. В Тульской области по решению президента был создан ИНТЦ "Композитная долина", это очень важный инструмент, который позволил нам за последние два года объединить здесь порядка 21 стартапа со всей страны", - сказал он.

НОЦ "ТулаТЕХ" открыли в Туле по нацпроекту "Наука" в конце 2020 года, в него входят 27 компаний, в этом числе 11 вузов и 16 индустриальных партнеров. НОЦ специализируется по направлениям: вооружение и военная техника, гражданское машиностроение, органический и биоорганический синтез, экология и биотехнологии. На реализацию мероприятий и проектов НОЦ до 2024 года запланировано направить более 10 млрд рублей внебюджетных средств, создать более 3 тыс. рабочих мест, зарегистрировать более 1,2 тыс. патентов.