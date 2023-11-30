На Конгрессе молодых ученых обсудили необходимость "мягкого права" в научной этике

СИРИУС /федеральная территория/, 30 ноября. /ТАСС/. Необходимость "мягкого права" в сфере научных исследований, в том числе в медицине и генетике, оказалась в четверг в центре дискуссии на сессии Конгресса молодых ученых.

"Значительная часть общественных отношений регулируется нормами так называемого мягкого права, это рекомендации, декларации, стандарты, принципы, документы, имеющие больше рекомендательный характер. Но они повсеместно применяются на практике и, самое главное, признаются профессиональным сообществом", - отметил на сессии глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Он напомнил, что "весь комплекс общественных отношений" вокруг изысканий в сфере генных технологий, экспертной деятельности, доклинических и клинических исследований регулируется нормами не только права, но и морали и нравственности. Вопрос о соотношении права и этики в этой области министр назвал вечным.

В современной России, по словам главы Минобрнауки, научную деятельность регулирует достаточно неоднородное национальное законодательство, которое складывалось постепенно под воздействием самых разных факторов. Фальков призвал "попробовать выработать консенсусные "мягкие нормы", которые были бы актуальны для российского профессионального сообщества с учетом его интеграции в мировое.

"Красной нитью сквозь наши обсуждения в рабочей группе проходит обсуждение правовой стороны вопроса работы исследователя. Но так или иначе всегда всплывает вопрос этического поведения, биоэтики исследований. Как этика, биоэтика может помочь не сдерживать, а именно развивать технологии, <...> как биоэтика в содружестве с правом может обеспечить интересы как субъекта, так и объекта исследования, включая любое живое существо", - отметила модератор сессии, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ, заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.

Пока, напомнила она, в России "нет таких органов, комиссий, которые могли бы помочь ученому, направить его, подсказать", что этично, а что не совсем.

О конгрессе

Третий Конгресс молодых ученых работает в парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.