Эксперт: в России необходимо развивать этическую экспертизу научных исследований

СИРИУС /федеральная территория/, 30 ноября. /ТАСС/. Этическую экспертизу научных исследований нужно развивать в России, но она должна не сдерживать научный прогресс, а помогать ученым и врачам в работе, считает ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, заместитель декана ФФМ МГУ им. Ломоносова по науке, кандидат медицинских наук Мария Воронцова.

"Этическая экспертиза в стране нужна, и она есть в какой-то форме, но еще недостаточна. И для фундаментальной науки, и для прикладной. Также в области практики, в которой есть необходимость в этической экспертизе. Причем этическая экспертиза не должна быть максимально ограничивающей, сдерживать какой-то научный прогресс или практику исследователя или врача. Она, скорее, должна помочь исследователю или врачу в своей деятельности. И эта этическая экспертиза, конечно, может быть более гибкой, чем, допустим, правовые ограничения, что тоже важно для нашего научного прогресса", - сказала она журналистам по итогам сессии "Научный поиск и этико-правовые вопросы исследовательской деятельности", прошедшей в рамках Конгресса молодых ученых.

Эксперт отметила, что, с одной стороны, в России есть собственное понимание этичности научной работы, с другой - развитие этой темы возможно в рамках широкой дискуссии, с привлечением представителей разных общественных слоев и групп: от конфессий до родительских организаций.

"С моей точки зрения, этичным исследование является тогда, когда польза от него превосходит вред для участников исследования", - ответила эксперт на вопрос ТАСС о границах этики, которые нельзя переходить ученому в своей деятельности.

Она также отметила, что российские генетики и нейробиологи используют самые современные технологии, в том числе нейросети, в своих исследованиях. "Мы используем нейросети в наших исследованиях. Все эти технологии пронизаны нейросетями, которые сопоставляют полученный результат с золотым стандартом и позволяют врачам интерпретировать полученный результат. Без этого уже никак", - подчеркнула Воронцова.

О конгрессе

Сессия "Научный поиск и этико-правовые вопросы исследовательской деятельности" собрала ведущих российских экспертов в области этики научной работы. На ней выступили глава Минобрануки России Валерий Фальков, глава Минздрава России Михаил Мурашко, заместитель начальника Управления президента России по научно-образовательной политике Елена Нечаева, глава Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов и другие.

Третий конгресс молодых ученых (КМУ) работает в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.