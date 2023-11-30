Москва, Татарстан и Петербург возглавили рейтинг научно-технологического развития

СИРИУС /федеральная территория/, 30 ноября. /ТАСС/. Москва, Татарстан и Санкт-Петербург возглавили второй рейтинг научно-технологического развития регионов за 2022 год. В тройку лидеров по сравнению с первым рейтингом за 2021 год вошел Татарстан, потеснив Томскую область. Об этом заявил министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков на Третьем конгрессе молодых ученых.

"В сформированном нацрейтинге за прошлый год выделяется группа регионов-лидеров. Первая десятка: Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская, Томская, Свердловская области, Башкортостан, Нижегородская, Челябинская, и Ульяновская область занимает 11 место. Регионы, чьи позиции в рейтинге не изменились по сравнению с 2021 годом: Москва - первое место и Свердловская область - седьмое место. Республика Татарстан и Московская область улучшили свои позиции в каждом из трех блоков", - сказал Фальков на совместном заседании комиссии по научно-технологическому развитию РФ и комиссии Госсовета РФ по направлению "Наука".

Кроме того, Нижегородская и Челябинская области улучшили свои позиции в блоках "Органы власти" и "Среда для ведения наукоемкого бизнеса". Новосибирская область улучшила свои позиции в блоке "Среда для ведения наукоемкого бизнеса". Башкирия и Петербург немного потеряли позиции в каждом из трех блоков, Томская область ухудшила свои позиции в блоке "Среда для работы исследователей".

Первый национальный рейтинг научно-технологического развития за 2021 год возглавили Москва, Санкт-Петербург и Томская область. Также в первую десятку вошли Башкирия, Татарстан, Новосибирская, Свердловская, Ульяновская, Московская и Нижегородская области. 33 показателя рейтинга сгруппированы по трем блокам: органы власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и среда для работы исследователей. Показатели рассчитывались на основе данных Росстата, Роспатента, Минпромторга, отчетов Федерального казначейства об исполнении региональных и местных бюджетов и данных субъектов, а также институтов развития.

Третий конгресс молодых ученых работает в парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.