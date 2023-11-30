Экономисты предложили схему справедливого солнечного геоинжиниринга

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские и американские экономисты разработали подход, который позволит создать справедливую схему выплат, необходимых для стабильной работы мировых соглашений по солнечному геоинжинирингу - снижению температуры на Земле путем "засеивания" атмосферы частицами аэрозолей. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Наиболее уязвимые страны имеют стимулы к чрезмерному использованию стратосферных аэрозолей. Предложенные выплаты станут компенсацией за тот ущерб, который они понесут, соглашаясь на меньшее количество аэрозоля и, соответственно, более высокую среднюю температуру", - пояснила научный сотрудник факультета экономических наук НИУ ВШЭ (Москва) Ирина Бакалова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Сегодня многие климатологи предполагают, что человечество не сможет остановить глобальное потепление даже в том случае, если оно полностью прекратит все выбросы парниковых газов в ближайшие десятилетия. По этой причине сейчас дипломаты и ученые рассматривают возможность использования более радикальных подходов для борьбы с глобальным потеплением, которые будут активно изымать парниковые газы или тепло из атмосферы.

Как отмечают Бакалова и ее коллеги, одним из них является так называемый солнечный геоинжиниринг - координированный ввод в атмосферу множества частиц аэрозолей. Подобный шаг может вызвать множество опасных побочных последствий для государств из разных климатических регионов мира, что порождает споры о том, как и с какой скоростью нужно реализовать эти меры. Экономисты всесторонне изучили эту ситуацию при помощи компьютерной модели, которая учитывала, какие плюсы и минусы получат 178 государств мира от ускорения или замедления солнечного геоинжиниринга.

Это позволило ученым создать схему выплат от США, КНР, России, государств ЕС и других развитых стран, меньше всего затронутых глобальным потеплением, которые должны стимулировать другие страны, в том числе Венесуэлу, Нигерию, Бангладеш, Египет и Индию, не превышать нормы распыления аэрозолей. В прошлом уже выдвигались идеи подобных выплат, однако они, как отмечают исследователи, шли бы в обратном направлении - от бедных стран к богатым, что побуждало бы первых максимально активно распылять аэрозоли в атмосфере и тем самым нарушать заключенные соглашения по солнечному геоинжиринингу.

Выплаты в обратную сторону, как показали расчеты исследователей, сделают подобные нарушения значительно менее вероятными. По словам экономистов, эти выплаты можно будет осуществлять через аналог глобального Фонда для возмещения потерь и ущерба, связанных с изменением климата, решение о создании которого было принято на конференции ООН по климату COP27 в египетском Шарм-эш-Шейхе осенью прошлого года. Бакалова и ее коллеги надеются, что эти соображения будут обсуждаться на конференции COP28, которая началась сегодня в Дубае (ОАЭ).