Ученый заявила, что ни одна из целей Парижского соглашения по климату не достигнута

СИРИУС /федеральная территория/, 30 ноября. Цели Парижского климатического соглашения не достигнуты, выбросы продолжают расти. Такие итоги подведет открывающаяся в четверг в Дубае климатическая конференция ООН, заявила директор Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля Анна Романовская.

"Уже понятно, какой будет вывод этого глобального подведения итогов: делается недостаточно, мы пока не в состоянии встать на трек, который ведет нас к выполнению целей Парижского соглашения - удержанию потепления на 2 градуса и приложению усилий к 1,5 градуса, повышению способности адаптироваться к изменениям климата и перенаправлению финансовых потоков. Ни по одному из этих направлений 28-я конференция сторон не скажет, что мы смогли его достичь. Выбросы продолжают расти", - сказала Романовская на Третьем конгрессе молодых ученых.

По ее словам, выбросы сократились в 2020 году на 5%, но в 2021 году снова продолжился рост более чем на 10%. В то же время за 2010 годы скорость роста стала медленнее, чем в нулевые годы.

"Но мы пока не только не в состоянии стабилизировать атмосферные концентрации, мы не в состоянии стабилизировать наши ежегодные выбросы и даже не в состоянии стабилизировать ту добавку, которая мы каждый год добавляем в атмосферу. Мы пока не только не говорим о сокращении, мы пока даже остановить рост еще не можем. Это одно из самых важных направлений, которое нужно решать всем вместе на 28-й конференции сторон", - добавила Романовская.

Всемирный саммит по климату с участием лидеров более 140 государств открывается в четверг в Дубае. Основной задачей делегаций стран на климатическом саммите будет анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения 2015 года. Этот процесс должен привести к разработке плана высокого уровня, которым международное сообщество сможет руководствоваться для достижения климатических целей. Затем правительствам придется интегрировать этот глобальный план в национальную политику, чтобы в 2025 году отчитаться перед ООН о результатах прогресса.

Третий конгресс молодых ученых работает в парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.