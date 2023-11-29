В РФ создали препарат со стволовыми клетками для лечения травмы спинного мозга

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Препарат на основе стволовых клеток для лечения травмы спинного мозга, который повышает эффективность дальнейшей реабилитации, разработали в России. Его клинические исследования планируют провести в 2024 году, сообщил ТАСС гендиректор федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА РФ Всеволод Белоусов на III конгрессе молодых ученых.

По его словам, препарат разработали на основе стволовых клеток, он помогает устранить воспалительный эффект в месте травмы или значительно его снизить. Ученые выяснили, что сочетание нейромодуляции с новым препаратом существенно увеличивает эффективность восстановления функции ходьбы.

"Мы надеемся в 2024 году <...> уже начать клинические исследования. <...> Именно воспаление <...> блокирует возможность потом раскачать пластичность этой зоны спинного мозга. Мы как раз устраняем этот воспалительный эффект или снижаем его существенно", - сказал Белоусов.

Он добавил, что таких серийных препаратов с использованием стволовых клеток нет, но несколько похожих находятся на этапе клинических исследований, в том числе в Израиле. Представить на рынке российский препарат могут уже в 2025 году.

По словам Белоусова, препарат будет востребован у пациентов, получивших ранения на СВО. Кроме того, в дальнейшем его компоненты планируют использовать для лечения при инсультах.

Третий конгресс молодых ученых работает в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.