Путин в "Сириусе" посетил учебно-экспериментальный центр по робототехнике

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время работы в "Сириусе" посетил учебно-экспериментальный центр по робототехнике "Прорыв Сириус".

Главу государства сопровождала руководитель образовательного центра Елена Шмелева. Она рассказала, что новый проект является прообразом безлюдного производства с отечественными технологиями, по своим характеристикам превосходящими зарубежные аналоги.

Как ранее пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в центре представлены роботы, сделанные совместно с Росатомом. Представитель Кремля отмечал, что Росатом планирует использовать роботов в пространствах, где может быть опасность радиации для человека, там машины смогут брать на себя больше задач.

Как поясняется в материалах Кремля, на площадке реализована линия роботизированного производства топлива - от начальных до итоговых операций. Основными элементами линии, как и всего роботизированного производства, являются универсальные и транспортные роботы. Они устойчивы к агрессивным условиям эксплуатации и компактны. Ожидается, что такое оборудование может также найти применение в медицине, фармацевтике, химической промышленности и прочем.

Новый центр дает возможность использовать высокий потенциал направления "Математическая робототехника и искусственный интеллект" университета "Сириус", заключается в материалах.