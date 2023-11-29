Российские генетики помогли поставить точные диагнозы 2 тыс. детей с онкозаболеваниями

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Генетики в сотрудничестве с онкологами помогли поставить точный диагноз примерно 2 тыс. детей, больных онкологическими заболеваниями крови. Об этом рассказала научный сотрудник центра полногеномных исследований "Биотехнологический кампус" Алина Демкина в среду на встрече молодых ученых с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе III конгресса молодых ученых.

Как сообщила Демкина, "Биотехнологический кампус", помимо собственно-научных исследований, плодотворно сотрудничает с Национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. В этой клинике проходят лечение дети со всей страны с онкологическими заболеваниями крови.

"Мы определили почти 2 тыс. геномных последовательностей маленьких пациентов, что позволило ускорить процесс постановки точного диагноза для них. В результате совместных усилий были обнаружены десятки уникальных, ранее не описанных в мировой практике генетических причин гематологических заболеваний. И такие результаты были достигнуты буквально за год работы, что в целом говорит о мировом уровне нашей работы", - рассказала Демкина.

По ее словам, такие исследования не только повысят научный суверенитет и престиж страны, но и имеют очевидное практическое значение. "Анализ полученных данных позволит оценить частоту вредных мутаций на территории России, установить генетические причины различных заболеваний", - подчеркнула Демкина.

Третий конгресс молодых ученых работает в парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.