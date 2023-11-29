Первая в РФ технология регенерации хряща проходит финальные тесты

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Первая в России технология регенерации хрящевой ткани для лечения остеоартрозов (заболеваний суставов) проходит финальную стадию испытаний и готова к массовому применению. Об этом сообщил заместитель генерального директора АО "Генериум" Дмитрий Кудлай в ходе третьего Конгресса молодых ученых.

"Мы провели первое в стране исследование относительно биомедицинских клеточных продуктов, и функционально завершена третья, финальная стадия клинического исследования, которая находится на этапе полугодового контроля формирования хрящевой ткани. <...> Получили технологию, готовую к передаче людям. Само клиническое исследование - мы только смотрим, как формируется хрящевая ткань", - сказал Кудлай на сессии "Медицинская наука для человека".

Он пояснил, что эта технология позволяет восстанавливать поврежденные ткани хряща при помощи собственных клеток организма, то есть без обширных операций на суставах и длительного периода реабилитации. При терапии биомедицинским клеточным продуктом "Изитенс" проводят артроскопию, забирая всего 3-4 грамма здоровой хрящевой ткани, и с помощью нее выращивают новую ткань.

"Делают тебе твою же ткань, в течение 72 часов должны ввести ее в полость сустава. <...> Такие поражения, задумайтесь, до 10 кв. см поврежденной хрящевой поверхности мы закрываем собственными хондросферами (имплантами - прим. ТАСС), и на третьей-четвертой неделе идет реабилитация", - подчеркнул Кудлай, отметив, что "Изитенс" - единственный находящийся в клинических исследованиях клеточный продукт, который получил лицензию на промышленное производство.

III Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.