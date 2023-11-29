Путин: псевдоисторики десятилетиями промывали мозги людям на Украине

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Жителям новых регионов России в период, когда эти территории входили в состав Украины, промывали мозги псевдоисторией, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

"Эти псевдоисторики людям промывали мозги там десятилетиями. И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих серьезных исследований у людей было ясное представление, кто мы, что мы", - указал он, говоря о ситуации в новых регионах РФ.

По мнению Путина, необходимо, чтобы у всех россиян было четкое, основанное на научном знании представление об "общности русского мира" - этнической, культурологической и языковой.

Конференция и школа гуманитариев

Один из участников встречи рассказал о сотрудничестве РГГУ с Мариупольским государственным университетом. Он, в частности, упомянул о сложностях с педагогами-историками и учебниками: там "десятилетиями выстраивали совершенно другую картину мира", в том числе утверждая, что российский и украинский народы ничего не связывает. "Отправляйте их к генетикам", - пошутил Путин, сделав таким образом отсылку к предыдущему выступлению.

Ученый предложил организовать ежегодную конференцию или конгресс с привлечением историков, политологов и других представителей гуманитарных наук из новых регионов, а также пригласить туда исследователей из зарубежных стран. Кроме того, добавил он, можно было бы создать в рамках конференции школу молодых гуманитариев.

Говоря об этом, ученый высказал мнение, что западные страны отдалились от России лишь на время, но потом "придут и сами проситься будут". "Кушать захотят", - согласился с ним Путин.

И в целом глава государства его предложения одобрил. "Я считаю, что это очень важно, - отметил он. - Считайте, что мы договорились". "Это не такие исследования, которые требуют большой лабораторной базы. Здесь язык закрыл - рабочее место убрано. Да?" - пошутил президент. Главное, добавил он, чтобы "голова была на месте".

Вернувшись к серьезному тону, Путин попросил при организации этих проектов обязательно воспользоваться научными исследованиями. "Это просто будет вас подкреплять на каждом шагу. Даже если что-то не совпадает с нашими представлениями - не важно. Важно, чтобы это было по-честному, прозрачно, объективно и основано на реальном знании", - пояснил глава государства.