Путин: показатели производства в сельском хозяйстве растут, но остаются и проблемы

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что не все проблемы в сельском хозяйстве решены, несмотря на хорошие показатели производства в этой сфере. Глава государства проводит встречу с участниками Конгресса молодых ученых.

Один из участников общения - ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра животноводства им. академика Л. К. Эрнста Александр Сермягин попросил Путина подписать указ и поддержать программу развития биоресурсного центра по сохранению генофондных пород сельскохозяйственных животных.

"Я считаю, что это очень важно", - прокомментировал президент. "Я не буду вдаваться в детали, вы знаете, что происходит в сельском хозяйстве. Колоссальный рост производства, но есть и проблемы: и по яйцу есть проблемы, и есть проблемы по нужным породам скота, потому что мясных пород у нас не хватает, а где материал-то? Материал мы вынуждены до сих пор закупать. Там есть, чем заниматься, точно совершенно", - пояснил глава государства.