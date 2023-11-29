Путин поддержал идею развития научного дайвинга в России

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает важным развивать научный дайвинг, поскольку исследование океанов является весьма перспективным.

"Очень интересная деятельность, океан - это наше будущее, там столько возможностей", - сказал глава государства на встрече с участниками Конгресса молодых ученых. Таким образом он отреагировал на рассказ начальника научно-водолазной службы Беломорской биологической станции биологического факультета МГУ Александра Семенова, который обратил внимание на необходимость специальной подготовки ученых, которым нужно периодически работать водолазами. Президент посоветовал в письменном виде сформулировать предложения, чтобы можно было заняться подготовкой необходимых нормативных актов. В качестве примера он привел льготы: "Допустим, за прыжок с парашютом платят, здесь за погружение можно посчитать". Однако, по мнению главы государства, "главное - обеспечить безопасность". "Это все-таки экстремальный вид научных исследований", - пояснил он.

Путин, который сам имеет богатый опыт глубоководных погружений, признался, что его очень заинтересовала данная тема. "Я полностью разделяю ваш оптимизм по поводу перспектив, по поводу важности исследований, там действительно океан возможностей - в океане", - отметил президент.

"Я обещаю, что дам это в проработку в правительство, в Администрацию [президента РФ], коллеги подумают, мы найдем решение", - пообещал глава государства.

Путин также поддержал еще одно предложение Семенова по поводу взаимодействия сахалинского и московского университетов. Президент полагает, что два вуза "найдут точки соприкосновения, совместно могут сделать и кампус, и лабораторию". "Рядом с Сахалинским [государственным] университетом планируется кампус, это можно совместить и с инновационными центрами", - предположил глава государства. Он напомнил, что в РФ создаются 11 инновационных центров и должно быть построено 25 кампусов.