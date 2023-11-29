Путин назвал "реально важным" направление по управляемому термоядерному синтезу для РНФ

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился, что пул проводимых Российским научным фондом (РНФ) конкурсов нужно расширить на направления по новым материалам для термоядерной энергетики и по управляемому термоядерному синтезу, назвав их "реально важной вещью".

"Это реально важная вещь. Я полностью согласен", - согласился президент с предложением заместителя директора отделения магнитных и оптических исследований - начальника лаборатории плазмодинамики Государственного научного центра Российской Федерации Троицкого института инновационных и термоядерных исследований Александра Лазукина. "Но Росатом, правда, и сам все может сделать. Зачем вам нужна поддержка? Если правительству что-то надо, мы сами обращаемся в Росатом", - пошутил Путин, однако заверил, что направление термоядерного синтеза является чрезвычайно важным, поэтому сделать это необходимо.

В разговоре с президентом Лазукин посетовал, что РНФ проводит конкурсы по опытно-конструкторским и прикладным исследованиям, но их специфика такова, что они выполняются по стратегическим инициативам, перечень которых состоит из шести пунктов. "Просили бы возможность расширить этот перечень ключевых инициатив за счет таких направлений, как новые материалы для энергетики и термоядерной энергетики и управляемый термоядерный синтез", - попросил он. "Обращусь к тем, кто это (перечень - прим. ТАСС) делал. Сошлюсь на Лазукина Александра Вадимовича. Попрошу вас поддержать", - шутливо заметил глава государства.