Путин дал ученым совет, как рассказывать людям о новых продуктах

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал советы ученым, как добиться доверия потребителей к новым продуктам питания. По мнению главы государства, важно, чтобы люди знали, какие авторитетные эксперты рекомендуют тот или иной товар.

На встрече Путина с участниками Конгресса молодых ученых директор по инновациям группы компаний "Эфко" из Белгородской области Ростислав Ковалевский рассказал о том, как можно делать сладкие белки, которые в несколько тысяч раз слаще сахара, продукты для клеточного питания, масла и жиры из микроорганизмов. "Не вредные?" - заинтересовался президент сладкими белками. Ковалевский заверил, что этот продукт абсолютно не вреден, они производятся методом биотехнологий. "Они не оказывают на организм такого действия, как сахар?" - уточнил глава государства. Специалист сообщил, что при потреблении сладкого белка уровень сахара в крови не повышается, поэтому в первую очередь он предназначен для диабетиков.

Ковалевский предложил организовать в стране некую площадку для "формирования общественного мнения по отношению к новым продуктам". По его мнению, это "существенно бы снизило вероятность дискредитации новых продуктов со стороны представителей замещающих отраслей".

"Что касается попыток дискредитации со стороны конкурентов, это все равно будет, это неизбежно", - предупредил Путин. На его взгляд, "самое главное, чтобы потребитель увидел, кто и что такое экспертный совет". "У вас же деятельность экспертного совета прозрачная, это не секретные агенты, а известные ученые, специалисты. Нужно, чтобы люди, рядовой человек видел, что это за орган, что там за специалисты, и чтобы было понятно, что это знак качества", - рекомендовал президент. По его словам, "ничего сложного здесь нет, нужно тиражировать просто эту информацию".

Президент также заверил, что власти будут поддерживать подобные начинания. "Если это нужно продвигать, Андрей Александрович (Фурсенко, помощник президента - прим. ТАСС) сделает это с присущим ему обычно блеском, а я с удовольствием помогу", - сказал глава государства.