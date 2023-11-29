Путин заявил, что Россия продолжит развивать малотоннажную химию

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Россия продолжит инвестировать в развитие малотоннажной химии, однако не исключено и сотрудничество с надежными иностранными партнерами. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

"Рынок небольшой, а стоимость продукта получается высокая. Есть страны-лидеры, которые производят [продукты малотоннажной химии], захватили мировой рынок и продают на мировых рынках", - сказал Путин. "Для нас это чрезвычайно важно. Там, где можно, мы будем кооперироваться с добросовестными партнерами, а там, где необходимо, будем обязательно действовать самостоятельно и развивать", - заверил он.

Президент напомнил, что в бюджет заложены определенные объемы средств на развитие малотоннажной химии. Он заверил, что "все это будет выполняться, поскольку имеет и экономический смысл, и представляет большой интерес с точки зрения обеспечения безопасности и технологического суверенитета". Президент подчеркнул, что эти средства не секвестированы.

"Это является, можно сказать, одним из приоритетов правительства, потому что по целому ряду направлений без товаров малой химии не обойтись просто", - заключил российский лидер.