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Конгресс молодых ученых

Путин пообещал и далее ориентировать губернаторов на поддержку науки

Как отметил президент, в России уже сложилась "очень большая линейка регионов, которые очень активно себя ведут по этим направлениям"

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Губернаторы должны уделять особое внимание поддержке науки и образования, и федеральные власти продолжат ориентировать их на такую работу, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

Одна из участниц дискуссии рассказала про запуск научной лаборатории в Тульской области, отметив, что ее открывал лично губернатор региона Алексей Дюмин.

"Большое событие. Кстати говоря, шутки шутками, а когда руководители регионов подключаются к работе подобного рода, многие вещи действительно двигаются гораздо быстрее, чем в обычном режиме. Мы и дальше будем всячески стимулировать руководителей регионов заниматься непосредственно теми учреждениями, которые занимаются наукой и образованием - в самом широком смысле слова", - отреагировал глава государства.

Путин отметил, что в России уже сложилась "очень большая линейка регионов, которые очень активно себя ведут по этим направлениям".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКонгресс молодых ученых
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