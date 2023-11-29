Россия планирует создать сеть углеродных полигонов со странами ЕАЭС и БРИКС

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Сеть полигонов для исследования поглощения углерода планируется создать между Россией, странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и БРИКС. Об этом сообщил ТАСС специальный представитель Министерства науки и высшего образования РФ по вопросам биологической и экологической безопасности Николай Дурманов на третьем Конгрессе молодых ученых.

"Сейчас появился уникальный шанс объединить наши усилия, и речь идет в первую очередь об объединении научного потенциала, который в ЮАР, Иране и Китае крайне высок. Это сотрудничество равноправных партнеров. Думаю, что наша история с полигонами всех заинтересовала, потому что третий год функционирует уникальная сеть испытательных станций в разных регионах. Мы уже начали разговор, чтобы эта сеть перешла наши границы", - сказал Дурманов по итогам экспертного совета при Минобрнауки по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса.

По его словам, программы развития полигонов в Китае, Казахстане, ЮАР и Иране являются глубоко продуманными, основанными на собственном опыте, технологиях и во многом совпадают с российскими. Дурманов считает, что объединение сетей будет идти в первую очередь в рамках БРИКС, ЕАЭС и на двусторонней основе.

"Сеть создается, чтобы у нас возникли общие правила, понимание, стандарты. Это непростое дело, и даже между нами, партнерами и друзьями, могут возникнуть экономические противоречия. Кому-то выгоден один тип климатических проектов, кому-то другой, некоторые хотят, чтобы климатические единицы, будущие зеленые деньги, стали подороже, другим это не очень интересно. Но так или иначе, все эти правила игры, общие стандарты и, я надеюсь, какие-то общие органы, регулирующие климатические проекты, будут возникать естественным взаимоуважительным путем, а не навязываться со стороны", - добавил Дурманов.

В августе глава Минобрнауки России Валерий Фальков, выступая на 11-й встрече министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС в ЮАР, предложил использовать российские исследовательские платформы для решения климатических вопросов. Для этого Россия готова задействовать имеющуюся в стране инфраструктуру - 17 углеродных полигонов с уникальными экосистемами, которые расположены во всех климатических зонах. Полигоны созданы на базе ведущих университетов, что позволяет российским и иностранным студентам знакомиться с тем, как проводятся экологические исследования.

Третий Конгресс молодых ученых работает в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.