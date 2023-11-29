Астрономы впервые открыли протопланетный диск у звезды в соседней галактике

"Когда я впервые увидела намеки на существование вращающейся структуры в данных, полученных при помощи телескопа ALMA, я не поверила в то, что нам впервые удалось обнаружить аккреционный диск у звезды вне пределов Млечного Пути. Теперь у нас есть свидетельства того, что подобные структуры, критически важные для формирования звезд и планет, существуют у светил и в других галактиках", - заявила доцент Даремского университета Анна Маклауд, чьи слова приводит пресс-служба ESO.

Маклауд и ее коллеги совершили это открытие в ходе изучения данных, которые были собраны телескопом ALMA, установленным в высокогорной чилийской обсерватории Чахнантор, во время наблюдений за Большим Магеллановым Облаком. Оно представляет собой карликовую галактику, один из спутников Млечного Пути, который удален от него на относительно небольшое расстояние, порядка 160 тыс. световых лет.

Как объясняют астрономы, внутри облака присутствует множество молодых крупных звезд, часть из которых скрыта внутри плотных газопылевых "коконов", структуру которых исследователи изучают при помощи ALMA и других микроволновых телескопов. Ученые проследили за движением материи в одной из подобных звездных систем, получившей имя HH 1177, и обнаружили, что в ее центре присутствует крупная звезда, чья масса превышает солнечную примерно в 12 раз.

Вокруг этой звезды, как на то указали данные ALMA по скорости движения молекул различных веществ, присутствует плоский газопылевой диск, обладающий гигантскими размерами и массой. По текущим оценкам исследователей, его диаметр составляет около 2-6 тыс. астрономических единиц (средних дистанций между Землей и Солнцем), а масса примерно в 1,8-3,8 раза превышает солнечную.

Пока астрономы не могут сказать, формируются ли внутри этой структуры планеты, однако полученные ими данные и результаты расчетов показывают, что внегалактический протопланетный диск является гравитационно устойчивым, что должно позволить ему просуществовать длительное время. Последующие наблюдения за HH 1177, как надеются исследователи, помогут раскрыть устройство данного диска и понять, отличается ли он от аналогичных объектов в Млечном Пути.

О протопланетных дисках

Согласно текущим представлениям астрономов, все существующие планеты Солнечной системы и миры за ее пределами начали свое существование внутри плоских газопылевых дисков, заполненных мелкими частицами пыли и плотными клубами газа. За последние 10 лет астрономы обнаружили в Млечном Пути десятки планетных систем, только начавших формироваться или уже закончивших этот процесс, однако промежуточные фазы их роста пока остаются малоизученными.