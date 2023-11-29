Эксперт: фундаментальная наука становится основой безопасности страны

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Масштаб задач, стоящих перед российскими учеными в области биологии, сопоставим с открытиями советских исследователей в сфере атомной энергетики. Это вновь делает фундаментальные дисциплины основной технологического суверенитета и национальной безопасности, считает председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ "Курчатовский институт" Никита Марченков.

"Сейчас то, что было 80 лет назад в освоении неорганических веществ, происходит в биологии. <…> К сожалению, первое почему-то, что приходит на ум, когда люди начинают в чем-то разбираться, - это как из этого сделать оружие. Поэтому мы все чаще слышим про биологическое оружие. Но следующий шаг, если мы заглянем за горизонт, - это технологические прорывы. <…> Фундаментальная наука, как и 80 лет назад, сегодня вновь становится крайне актуальной как основа и технологической независимости, суверенитета, и национальной безопасности", - сказал Марченков на III Конгрессе молодых ученых, выступая на сессии, посвященной роли фундаментальных наук в научно-технологическом развитии страны.

Он отметил, что мегасайенс-установки позволяют ученым анализировать механизмы работы живых систем на атомарном уровне, а генетические технологии выступают инструментами "оперирования этими процессами".

"Вот вам основа для технологий будущего. Поэтому сегодня мы находимся в очень интересном историческом моменте. При этом речь не только про биологию, физику и математику. Здесь намного более широкий круг научных тематик, гуманитарные науки - в их числе", - добавил ученый.

III Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства "Сириус" с 28 по 30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.