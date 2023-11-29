{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Молдавии впервые обнаружили сибирскую пеночку-теньковку

Эта птица обычно зимует на Аравийском полуострове и в Индии, также ее встречали в Европе
Сибирская пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita tristis) tony mills/Shutterstock/Fotodom
Описание
Сибирская пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita tristis)
© tony mills/Shutterstock/Fotodom

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Молдавские орнитологи впервые обнаружили на территории республики сибирскую пеночку-теньковку (Phylloscopus collybita ssp. trists), которая обычно зимует на Аравийском полуострове и в Индии, также ее встречали в Европе. Об этом сообщило Общество защиты птиц и природы в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Сибирская пеночка-теньковка была обнаружена и зарегистрирована возле Дубоссарского водохранилища. Ее идентичность была подтверждена как записью пения, так и фотографией 25.11.2023", - говорится в сообщении.

Молдавские ученые все чаще регистрируют появление не характерных для территории страны видов животных, что связывают с потеплением климата. Так, зимой 2022 года Государственная гидрометеорологическая служба зарегистрировала новый температурный рекорд: 5 января воздух прогрелся до 17,4 градуса по Цельсию, что было отмечено впервые за весь период наблюдений.

Теги
Молдавия
Путин заявил, что Россия должна развивать генетику
Она позволит странам получить преимущества в мире, добавил президент
Читать полностью