В Молдавии впервые обнаружили сибирскую пеночку-теньковку

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Молдавские орнитологи впервые обнаружили на территории республики сибирскую пеночку-теньковку (Phylloscopus collybita ssp. trists), которая обычно зимует на Аравийском полуострове и в Индии, также ее встречали в Европе. Об этом сообщило Общество защиты птиц и природы в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Сибирская пеночка-теньковка была обнаружена и зарегистрирована возле Дубоссарского водохранилища. Ее идентичность была подтверждена как записью пения, так и фотографией 25.11.2023", - говорится в сообщении.

Молдавские ученые все чаще регистрируют появление не характерных для территории страны видов животных, что связывают с потеплением климата. Так, зимой 2022 года Государственная гидрометеорологическая служба зарегистрировала новый температурный рекорд: 5 января воздух прогрелся до 17,4 градуса по Цельсию, что было отмечено впервые за весь период наблюдений.