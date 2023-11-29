Вакцину БЦЖ превратили в средство для оценки эффективности новых прививок

ТАСС, 29 ноября. Американские молекулярные биологи выяснили, что вакцину БЦЖ можно использовать в качестве очень эффективного и безопасного для человека средства для проверки эффективности и иммуногенности новых прививок от туберкулеза. Это позволит значительно ускорить их разработку, сообщила пресс-служба Университета Сент-Луиса (SLU).

"Это открытие важно сразу по двум причинам. Во-первых, созданный нами подход позволяет проводить проверки вакцин от туберкулеза на первых стадиях их разработки и отдавать приоритет самым перспективным их вариантам. Во-вторых, теперь мы сможем понять, какими свойствами должна обладать новая вакцина для того, чтобы защищать организм от туберкулеза, и выявить биомаркеры, отражающие ее эффективность", - заявил профессор SLU Дэниел Хофт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Туберкулез, наряду с раком, ишемией, инсультами и инфарктами, остается одной из главных причин смертности населения. Это в особенности характерно для тех государств, где распространен ВИЧ или имеется неблагоприятный климат. Вакцина БЦЖ, разработанная французами Альбером Кальметтом и Камилем Гереном еще в 1921 году, до сих пор остается главным средством борьбы с этой болезнью, но при этом она быстро теряет эффективность.

Ученые уже много лет работают над созданием замены для БЦЖ, однако разработка новых вакцин осложнена тем, что этические соображения не позволяют медикам заражать вакцинированных добровольцев туберкулезом для проверки эффективности разрабатываемых прививок. Профессор Хофт и его коллеги выяснили, что эту проблему можно обойти, используя БЦЖ, основу которой составляет ослабленная форма бактерии Mycobacterium bovis, близкого родича палочки Коха, возбудителя туберкулеза.

Исследователи совершили это открытие в ходе наблюдений за тем, как введение БЦЖ в четырех разных дозировках влияло на работу организма 92 добровольцев, привитых от туберкулеза. Эти опыты показали, что даже большие дозы ослабленной Mycobacterium bovis были безопасными для здоровья участников опытов. Это позволило ученым собрать достаточное количество данных о том, как иммунитет атакует размножающихся микробов и какие биомаркеры отражают эффективность иммунной реакции.

Полученные в ходе этих опытов сведения, как отмечают профессор Хофт и его коллеги, позволяют использовать БЦЖ для оценки того, насколько эффективно разрабатываемые вакцины будут противодействовать реальному туберкулезу. Это значительно удешевит и ускорит проверку новых прививок от туберкулеза и сделает эту процедуру безопасной для добровольцев, подытожили исследователи.