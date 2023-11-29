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Эксперт: санкции помогли увеличить поставки белорусских научных приборов в Россию

Внешние экономические ограничения повысили востребованность российского и белорусского научного оборудования среди отечественных производителей, полагает главный ученый секретарь Национальной академии наук Белоруссии Василий Гурский

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Санкции Запада способствовали росту объемов экспорта белорусского научного оборудования в Россию. Об этом на III Конгрессе молодых ученых заявил главный ученый секретарь Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Василий Гурский.

"Национальная академия наук [Белоруссии] развивается по принципу научно-производственной корпорации. Мы тоже выпускаем продукцию, прежде всего приборы. За последний год у нас существенно возрос экспорт, в том числе в РФ. За прошлый год он более чем на 30% вырос. Надо отдать должное санкциям - они очень помогли", - сказал Гурский.

Внешние экономические ограничения повысили востребованность российского и белорусского научного оборудования среди отечественных производителей, уточнил он.

"Хотелось бы, чтобы нашу продукцию покупали в приоритетном порядке и нам не приходилось конкурировать с некоторыми зарубежными производителями зачастую из не очень дружественных стран", - заключил представитель НАН Белоруссии.

III Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства "Сириус" с 28 по 30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.

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БелоруссияРоссияСанкции в отношении РоссииКонгресс молодых ученых
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