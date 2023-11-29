Трансмашхолдинг и ГУУ договорились о внедрении научных разработок и подготовке инженеров

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Компания "ТМХ инжиниринг", Государственный университет управления (ГУУ, Москва) совместно с экспертным советом комитета Госдумы по науке и высшему образованию договорились о целевом обучении студентов и внедрении научных разработок в производство. Трехстороннее соглашение подписано на площадке III Конгресса молодых ученых.

"Государственные органы, академическая среда и промышленность объединяются для того, чтобы обеспечить технологически суверенитет РФ. Трехстороннее соглашение позволит привлечь к работе представителей бизнеса, промышленности, академической среды для того, чтобы мы могли принимать решения, которые в последующем послужат основой нормативно-правовых документов РФ и позволят провести сопряжение науки и бизнеса для внедрения в производство конкретных практических решений", - сообщил ТАСС председатель совета по вопросам международного образовательного и научного сотрудничества комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Дмитрий Репников после подписания соглашения.

По его словам, соглашение позволить организовать кооперацию управленческих и инженерных кадров, которые готовит ГУУ, с разработками "Трансмашхолдинга", чтобы реализовать общие проекты.

В настоящее время, по словам гендиректора "ТМХ инжиниринг" Дмитрия Петракова, у предприятия есть опыт взаимодействия с вузами, однако он носит точечный и бессистемный характер. Реализация соглашения позволит перейти на новый системный уровень и привлекать студентов старших курсов непосредственно к разработке новых инженерных решений. Также, по его мнению, "появится твердая связка между студентами старших курсов и их кураторами с реальных производственных площадок", что позволит на выпуске получать готовые кадры, уже адаптированные к работе, и дополнительные инженерные ресурсы.

"Студенты будут иметь возможность непосредственно принимать участие в разработке новой техники для предприятия на его базе. Во-вторых, соглашение предполагает более точное обучение студентов под конкретные потребности производства, которые последние несколько лет сменили свои приоритеты", - сообщил Петраков.

В свою очередь ректор ГУУ Владимир Строев рассказал, что вуз наметил с "Трансмашхолдингом" несколько проектов, в том числе научные и образовательные.

О конгрессе

III Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.