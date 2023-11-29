Магнитная буря ожидается 30 ноября из-за двух сильных вспышек на Солнце

МОСКВА, 29 ноября /ТАСС/. Две сильные вспышки на Солнце высокого класса, которые могут привести к магнитной буре на Земле 30 ноября - 1 декабря, зафиксированы специалистами Института прикладной геофизики (ИПГ).

"В рентгеновском диапазоне зарегистрировано: вспышка М3.4 продолжительность 28 минут и вспышка М9.8 продолжительность 34 минуты, сопровождавшиеся всплеском радиоизлучения II спектрального типа и выбросом корональной массы, содержащим геоэффективную компоненту. Возмущение геомагнитного поля ожидается 30 ноября - 1 декабря", - говорится в сообщении гелиогеофизической службы ФГБУ "ИПГ".

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.