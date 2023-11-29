Филиал Курчатовского института в Минске оснастили на 70%

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Представительство Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", открытое в 2023 году в Минске, на 70% оснащено оборудованием. Об этом на III Конгрессе молодых ученых сообщил вице-президент Курчатовского института Александр Благов.

"Мы провели ремонт и примерно на 70% оснастили [филиал] оборудованием. Если в следующем году мы доложим о том, что запустили наше представительство с учетом кадровой составляющей, оборудования и так далее, то это будет хороший результат", - сказал Благов.

Он отметил, что сейчас ведется подготовка к следующему этапу - началу проведения совместных научных работ с белорусскими коллегами. "Концентрация ресурсов при решении приоритетных задач - на мой взгляд, главное условие обеспечения нашего устойчивого развития "без раскачки", - заключил представитель научного центра.

Открытие представительства НИЦ "Курчатовский институт" состоялось 29 марта в Физико-техническом институте Национальной академии наук (НАН) Белоруссии в Минске. В июле 2021 года руководство Курчатовского института и НАН Белоруссии подписали дорожную карту сотрудничества до 2030 года. По словам главы НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука, инициатива предполагает создание единого научно-технологического пространства.

III Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства "Сириус" с 28 по 30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.