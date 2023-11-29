Эксперт считает, что борьба с РПП требует ограничения рекламы продуктов для похудения

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Законодательное ограничение рекламы продуктов для похудения, в которой обществу навязываются стандарты красоты и излишней худобы, а не здоровой стройности, может помочь в снижении доли людей, страдающих расстройствами пищевого поведения (РПП). Такое мнение высказала ТАСС эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Бионическая инженерия в медицине", директор Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии Самарского государственного медицинского университета Дарья Смирнова.

К расстройствам пищевого поведения относятся булимия, анорексия, компульсивное переедание и другие заболевания. У некоторых людей РПП могут обостряться осенью и зимой в связи со сменой настроения, вызванной сезонной депрессией или другими заболеваниями.

"Законодательные меры, такие как ограничение рекламы продуктов для похудения, могут играть важную роль в борьбе с РПП на общественном уровне. Такие меры способствуют снижению влияния стереотипов на жизнь людей и давления на них в вопросах коррекции внешности и формируют гармоничное отношение, принятие образа себя и своего тела", - сказала Смирнова корреспонденту ТАСС на III Конгрессе молодых ученых.

Западный феномен бодипозитива с принятием себя в большом весе как варианта нормы она не поддержала, указав на то, что повышенный вес может быть причиной или следствием проблем с психическим и соматическим здоровьем. Важно акцентировать внимание общества на формировании здорового пищевого поведения, считает эксперт.

Борьба с РПП требует комплексного подхода, включающего не только посещение диетологов и эндокринологов, но и курс психотерапии, а в некоторых случаях - фототерапии, уточнила она.

"Мне кажется, сегодня не хватает общественного обсуждения этой проблемы и просветительских проектов об РПП. Уязвимые группы людей - в основном подростки и женщины - в первую очередь должны получать эту информацию. <…> Восстановление при РПП - это процесс, который требует времени и разносторонней поддержки. Лучшим решением в этой ситуации является обращение к профессионалу в области здравоохранения", - заключила она, отметив также позитивный эффект поддержки семьи, сверстников и использования современных мобильных приложений, помогающих отслеживать прогресс в коррекции пищевого поведения и уровень мотивации к стабилизации эмоционального состояния.

Масштабы проблемы

Согласно данным на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расстройства пищевого поведения характеризуются не только отклонениями в вопросах приема пищи, но и озабоченностью едой, а также беспокойством людей по поводу своих внешности и веса. Анорексия при этом часто проявляется уже в подростковом возрасте.

По словам Смирновой, в мире от РПП страдает около 9% населения, и, по данным опросов, этот процент увеличивается из года в год. Около 5,7% случаев тяжелой анорексии заканчиваются смертью пациента в течение четырех лет с момента первичной постановки диагноза.

"Эти летальные случаи, в частности, связаны с нарушениями сердечно-сосудистой системы, внезапной смертью от остановки сердца. Булимия зачастую сопровождает проявления анорексии. При этом 26% людей с РПП переживают депрессивные состояния и мысли о суициде", - уточнила она.

III Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства "Сириус" с 28 по 30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.