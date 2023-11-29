В НАН Белоруссии назвали Россию самым активным партнером в науке

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Россия по количеству совместных инициатив в научной сфере является бесспорным лидером среди стран - партнеров Белоруссии. Об этом на III Конгрессе молодых ученых заявил главный ученый секретарь Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Василий Гурский. Он напомнил, что НАН поддерживает отношения с более чем 85 государствами.

"Несомненно, Российская Федерация - лидер этих отношений. Это наш главный партнер и в экономической, и в научной сферах. По количеству наших связей не только в части посещения конгрессов, форумов, конференций, но и в реализации совместный научных проектов мы существенно опережаем наши взаимоотношения с другими странами", - сказал Гурский, отметив необходимость восстановления единого научно-технологического пространства, которое было создано в советское время "и эффективно функционировало".

"При этом и данный конгресс, в частности, показывает, что отношения не замыкаются только в рамках "Беларусь - Россия". Мы видим здесь и представителей других стран СНГ. Можно сказать, что формируется [единое] научно-технологическое пространство в целом в СНГ", - добавил он.

Представитель НАН Белоруссии отметил, что в рамках Союзного государства реализовано более 50 научно-технических программ, ориентированных в том числе на внедрение результатов работы ученых.

"В настоящий момент в части НАН Беларуси реализуется три программы Союзного государства. Они носят самый разноплановый характер: это исследования в сфере космоса, работы по созданию суперкомпьютера, <…> исследования в сфере биотехнологий [и другие направления]", - сказал он.

III Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства "Сириус" с 28 по 30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.