На базе ГУУ создали центр оценки управленческих компетенций

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября /ТАСС/. Президентская платформа "Россия - страна возможностей" открыла центр оценки и развития управленческих компетенций на базе Государственного университета управления (ГУУ, Москва). Соглашение подписано на площадке III Конгресса молодых ученых.

"Мы провели опрос работодателей и определили 11 важнейших профессиональных компетенций для них, под эти компетенции разработали методологию тестирования и открываем центры оценки компетенций для студентов в вузах России. Сегодня университет управления открывает двери центра, поэтому студенты вуза теперь смогут пройти оценку и получить рекомендации по развитию", - сказал ТАСС первый заместитель генерального директора АНО "России - страна возможностей" Алексей Агафонов после подписания соглашения.

По словам ректора вуза Владимира Строева, открытие центра оценки компетенций позволит внедрить дополнительные образовательные программы. Также студенты смогут пройти диагностику своих лидерских и управленческих навыков, разработанную методологами АНО "Россия - страна возможностей".

"Мы вместе с президентской платформой делаем, по сути, одно дело. Вуз занимается в основном классическим образованием, [теперь] здесь [появится] дополнительное образование", - отметил он.

В настоящее время в ГУУ обучаются более 10 тыс. студентов по 14 направлениям бакалаврской подготовки, 11 направлениям магистерской подготовки и аспиранты по 8 научным специальностям.

III Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.