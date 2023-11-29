"Норникель", Сибирский и Заполярный университеты займутся исследованиями Арктики

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. "Норникель", Сибирский федеральный университет (СФУ) и Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского (ЗГУ) договорились о совместных научных исследованиях Арктики, вечной мерзлоты, экологии и технологий. Соглашение о сотрудничестве подписано на III Конгрессе молодых ученых, передает корреспондент ТАСС.

"Мы планируем совместно исследования по экологии и климату, в области инжиниринга и технологических процессов предприятия, развития российской Арктики. И с "Норникелем", и с Заполярным государственным университетом нас связывает длительное сотрудничество. Соглашение фиксирует его очередной этап, "пересборку" существующих программ с учетом заявленных нами в программе "Приоритет 2030" направлений", - заявил журналистам ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

Также планируются исследования в области операционной эффективности горно-металлургической отрасли, биотехнологий и искусственного интеллекта. Важным аспектом сотрудничества является развитие R&D-центра "Норникеля", где будет сосредоточена работа по цифровизации и оптимизации процессов в горнодобывающей промышленности. Также предусмотрена поддержка в образовательной сфере, включая проведение совместных мероприятий, полевых школ и стажировок для студентов и магистрантов СФУ и ЗГУ. Особое внимание уделено подготовке квалифицированных кадров для компании.

"Сотрудничество "Норникеля" и двух университетов открывает новые горизонты для научных исследований, инновационной деятельности и подготовки высококлассных специалистов, способствуя устойчивому развитию регионов Крайнего Севера и промышленности в целом. Наша цель - подготовить экспертов, которые будут на переднем крае инноваций и готовы решать глобальные задачи", - отметила вице-президент "Норникеля" по кадровой политике Дарья Крячкова.

Третий конгресс молодых ученых работает в парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.