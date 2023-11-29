В России разработали экзоскелет для обучения детей ходьбе

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Российские ученые разработали первый экзоскелет размером 80 см, его будут использовать для обучения ходьбе самых маленьких детей. Об этом сообщила директор Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения города Москвы Татьяна Батышева на площадке III Конгресса молодых ученых в Сириусе.

"Мы разработали вместе с коллегами из Сколково роботизированный тренажер. Сначала экзоскелет был только для взрослого человека. Затем мы сделали версию "ЭкзоАтлет Бамбини". И совсем скоро появится модель "ЭкзоАтлет Мини" размером всего 80 см. И наши совсем маленькие детки смогут учиться ходить в нем", - рассказала Батышева.

По ее словам, высокие технологии сейчас успешно применяются при длительной реабилитации детей. В частности, российские реабилитологи сегодня успешно используют современный ортопедический тренажер "Локомат", технологию с использованием биологической обратной связи, тренажер стимуляции подошвы вместе с виртуальной реальностью "Корвит". "Тренировки осуществляются под контролем опытных инструкторов, которые с помощью системы видеоанализа и оценки биомеханики движений могут поправить ребенка, определив верный двигательный стереотип", - добавила Батышева.

Первый российский экзоскелет для детей ростом от 110 см и подростков, имеющих двигательные нарушения, был представлен в 2019 году компанией "ЭкзоАтлет". Сертификация, подтверждающая соответствие разработки нормам и стандартам национального законодательства, была пройдена в 2021 году. Экзоскелет представляет собой внешнюю опорно-двигательную систему, созданную конструкторами. Разработка предназначена для медицинской и социальной реабилитации пациентов с инсультом, травмами спинного мозга, церебральным параличом и другими опорно-двигательными нарушениями.

III Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства "Сириус" с 28 до 30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.