Следующий Форум будущих технологий посвятят нейробиотехнологиям

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Следующий Форум будущих технологий будет посвящен нейробиологическим исследованиям и связанным с ними инновациями и разработками в области науки и медицины. Об этом сообщил сооснователь Российского квантового центра (РКЦ) Руслан Юнусов на III конгрессе молодых ученых.

"Первый Форум будущих технологий, прошедший в июле, был посвящен в основном квантовым технологиям. Основной фокус следующего форума, о времени и месте проведения которого мы в ближайшие несколько недель сообщим вместе с Росконгрессом, <...> - нейробиомедицинские технологии", - заявил Юнусов.

Первый Форум будущих технологий прошел в июле 2023 года в Москве в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Главной его темой стали квантовые технологии. В работе форума приняли участие ведущие российские и зарубежные исследователи, а также ключевые технологические компании. В пленарном заседании Форума будущих технологий принял участие президент России Владимир Путин.

О конгрессе молодых ученых

Третий конгресс молодых ученых работает в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.