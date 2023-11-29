Эксперт: цифровая авиатранспортная система появится в России к 2030 году

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Цифровая авиатранспортная система, с помощью которой, в частности, улучшат планирование воздушного движения и снизят вероятность аварий на взлетно-посадочной полосе, появится в России через 5-7 лет. Такой прогноз дал ТАСС вице-президент Российской академии наук (РАН), научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Сергей Чернышев на III Конгрессе молодых ученых.

"Отдельные элементы этой авиатранспортной системы сегодня оцифрованы уже. У нас сегодня цифровая кабина в самолете <...>, работа операторов, управленцев воздушного движения - она тоже цифровая <...>. Нам надо все это <...> собрать вместе <...>. Я думаю, что где-то 5-7 лет - такой период - это реальные вещи", - сказал он после лекции, посвященной современным вызовам авиационной отрасли.

По словам Чернышева, система поможет объединить данные авиапроизводителей, авиадиспетчеров и аэропортов, что позволит избежать, например, столкновений на взлетно-посадочной полосе. "Это должно быть исключено, и только цифровая система может объять все случаи и выдать как минимум сигнал тревоги, что что-то не так", - пояснил он.

Эксперт добавил, что в мире уже существуют подобные системы. Они помогают не только оцифровать данные, но и значительно улучшить планирование воздушного движения в зоне аэропортов, в том числе избегать "нарезания кругов" при посадке.

Третий конгресс молодых ученых работает в парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.