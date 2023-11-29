Ученые считают, что Россия и Иран могут вместе развивать ядерную медицину

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Москва и Тегеран могут развивать новые методы ядерной медицины в рамках международного центра синхротронных, нейтронных и лазерных исследований на базе реактора ПИК. Такое мнение на III Конгрессе молодых ученых высказал вице-президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Александр Благов.

"В Иране сейчас очень большая, серьезная программа по изотопам, медицинским изотопам, по развитию методик применения ядерной медицины. Здесь мы очень комплиментарны с точки зрения возможностей и реактора [ПИК], и тех установок, которые мы создаем в рамках развития наших центров ядерной медицины для наработки изотопов", - сказал Благов на сессии "Научно-техническое сотрудничество России и Ирана".

Он также отметил перспективы развития сотрудничества в сфере IT, в том числе в области хранения больших данных, а также применения ИИ для их анализа. "В целом, говоря о создаваемом международном центре, [можно сказать], что это некая основа для формирования единого научно-технологического пространства для наших стран", - заключил Благов.

Ранее Иран вошел в состав международного центра синхротронных, нейтронных и лазерных исследований на базе реактора ПИК. Членами этой организации уже являются Белоруссия, Узбекистан и Казахстан. На прошлой неделе было подписано соглашение о вступлении в центр Таджикистана.