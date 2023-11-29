В Челябинске разработали морозостойкий самовосстанавливающийся бетон

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали первый в России самовосстанавливающийся бетон, который сохраняет свои свойства при температуре воздуха до минус 40 градусов и при этом закрывает мелкие трещины в среднем за 10 циклов намокания и высыхания. Об этом ТАСС сообщила профессор кафедры "Строительные материалы и изделия" ЮУрГУ Тамара Черных.

"Если без бактерий бетон заращивает свои трещины спустя 50 циклов естественного намокания и высушивания, то при добавлении в его состав бактериального бульона (первый морозостойкий самовосстанавливающийся бетон) полное самовосстановление бетона происходит уже через 10 циклов", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что в качестве "лекарства" в новом бетоне используют бактерию Bacillus subtilis (сенная палочка). Найти такое решение кафедре помогла научно-исследовательская лаборатория системной патологии и перспективных лекарственных средств ЮУрГУ.

В вузе отметили, что свойства нового бетона особенно важны при строительстве бетонных дорог, при возведении мостов, тоннелей, прибрежных построек и других сооружений, которые постоянно намокают и подвержены воздействию низких температур.

По словам Черных, бациллу, которая способна выполнять свою функцию на протяжении 200 лет, разработчики поместили в специальные гранулы в составе бетона. Рядом с гранулами расположили съедобный для палочки лактат кальция и пуццолановый компонент. Как только возникшая в бетоне трещина доходит до гранулы и нарушает ее целостность, бактерии с поступлением к ним влаги и кислорода просыпаются, начиная свою "заживляющую" деятельность.

Южно-Уральский университет сфокусирован на междисциплинарных проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году он победил в конкурсе по программе "Приоритет 2030". Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы", созданного для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту "Наука и университеты".