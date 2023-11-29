В России удвоили скорость работы нейросетей, улучшающих качество снимков

ТАСС, 29 ноября. Российские исследователи разработали новую архитектуру нейросети для улучшения четкости и качества фотографий, которая примерно вдвое превосходит по скорости работы ее предшественников и ближайших конкурентов - алгоритмы SRGAN и LapSRN, сообщила пресс-служба НИТУ МИСИС.

"Новая архитектура нейронной сети LAPUSKA для сверхвысокого разрешения изображений сочетает лучшие свойства существующих моделей SRGAN и LapSRN и устраняет их недостатки. Предлагаемая модель вырабатывает столь же высококачественные изображения, как и алгоритм LapSRN, но она более чем в два раза быстрее по времени обработки", - говорится в сообщении.

Эта нейросеть была разработана директором центра искусственного интеллекта НИТУ МИСИС (Москва) Ильей Макаровым и его коллегой из НИУ ВШЭ (Москва) Алексеем Покоевым. Она представляет собой алгоритм, который позволяет улучшать качество фотографий и других изображений и реконструировать нечеткие снимки, преобразуя изображения низкого разрешения в их более детальные аналоги.

Разработка Макаров и Покоева представляет собой аналог популярных алгоритмов SRGAN и LapSRN, которые используют наборы из нескольких сверточных нейронных сетей для извлечения информации из низкокачественных снимков при помощи так называемой "пирамиды изображений" и их последующей реконструкции. SRGAN и LapSRN хорошо справляются с этой задачей, однако для их работы нужно много времени и ресурсов, и при этом улучшенные изображения иногда теряют мелкие детали и содержат артефакты.

"Архитектура предлагаемой нами нейронной сети состоит из нескольких сверточных слоев с разной структурой. В основе структуры сети лежит структура SRGAN, которая показала наилучшие результаты во время обучения и использует стратегию пост-апсемплинга", - пояснил Макаров, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Подобный подход, как отмечается в сообщении, позволил ученым удвоить скорость работы нейросети и при этом сохранить высокое качество получаемых изображений и избавить их от значительного числа артефактов. Как надеются исследователи, в будущем их разработка будет применяться для распознавания лиц и обработки изображений. Исследование проводилось в рамках стратегического проекта НИТУ МИСИС "Цифровой бизнес" по программе Минобрнауки России "Приоритет 2030".