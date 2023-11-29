Эксперт считает, что регионы должны иметь приоритет при распределении научных мегагрантов

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Региональные университеты должны получить приоритет при распределении мегагрантов на подготовку научных кадров мирового масштаба, это позволит вывести науку в регионах на новый уровень, такое мнение высказала в ходе III Конгресса молодых ученых исполняющая обязанности ректора научно-технологического университета "Сириус" Лилия Кирьянова.

"Приоритет при выделении мегагрантов должен отдаваться регионам и региональным университетам. <…> Такого рода проекты позволяют фактически перезапустить университет, создавать те точки роста, которые вытягивают всю организацию и всю систему целиком. Для регионов и для сильных региональных университетов такие проекты имеют гораздо больший синергетический эффект на выходе, чем для ведущих университетов", - сказала Кирьянова.

Она отметила, что с 2024 года федеральная территория Сириус начнет собственную работу над развитием проектов под руководством ведущих ученых.

"Задача <...> будет не только в том, чтобы развивать науку, но и создавать вокруг себя молодой коллектив, привлекать аспирантов. <…> Мы бы очень хотели поддержать и привлечь на федеральную территорию тех амбициозных молодых ученых, которые готовы собрать свой молодой коллектив и здесь вместе с нами развивать новые исследования. <…> Ту инфраструктуру, которая у нас уже есть, мы в первую очередь предоставляем молодым командам для реализации своих амбиций, возможностей и идей. И мы хотим у себя создать те направления, которыми мы пока еще не занимаемся, и которые как раз на стыке разных дисциплин могли бы дать здесь новые точки роста", - добавила она.

Программа мегагрантов направлена на подготовку научных кадров мирового уровня. Ежегодно в реализации ее проектов принимают участие около 2 500 молодых исследователей. С 2010 года сотрудники лабораторий, созданных по программе мегагрантов, подготовили и защитили более 1 тыс. диссертаций, получили свыше 1, 4 тыс. патентов и свидетельств об охране объектов интеллектуальной собственности, опубликовали около 7 тыс. статей в научных журналах.

Третий конгресс молодых ученых работает в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.