В ЛЭТИ нашли способ глубже проникать в ткани при лечении рака

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" нашли способ модернизации эндоскопа для выявления и лечения рака глубоко в тканях организма. Специалисты предложили специальную съемную линзу с микросферой, она позволит лазерному излучению проникать в ткани в 3,5 раза активнее и глубже, сообщила ТАСС инженер кафедры фотоники СПбГЭТУ "ЛЭТИ" руководитель проекта Юлия Рузанкина.

"Мы разработали концепцию модификации эндоскопа таким образом, чтобы дополнить его объектив съемной линзой с микросферой, которая способна усилить глубину проникновения лазерного излучения. Суть ее работы заключается в том, что она собирает в себе свет, который идет с объектива. Такая линза позволит увеличить интенсивность проникновения лазерного излучения в 3,5 раза за счет своей собирательной способности", - рассказала она.

Раковые опухоли зачастую поддаются лечению уже привычными методами, вроде обычной лучевой, гормональной, биологической терапии, химиотерапии или просто хирургическому удалению тканей. Однако, отметила Рузанкина, многие опасные опухоли могут находиться глубоко внутри полых органов человека, что затрудняет не только лечение, но даже выявление рака. Предлагаемая учеными линза позволит лазерным лучам в терапии гораздо глубже проникать в пораженные ткани.

Она содержит в себе наночастицы - микроскопические шарики (микросферы), которые образуются при высокотемпературном факельном сжигании угля. Сегодня такие компоненты применяются, например, для получения супер-изображений в исследованиях. Подобная линза позволит локализовать лазерное излучение и обеспечить высокоточное проникновение под кожу до 15 см.

Проект выиграл грант на сумму 4 млн рублей Фонда содействия инновациям по конкурсу "Старт-1" в рамках программы "Старт". Кроме специалистов ЛЭТИ, в состав группы входят заведующая отделения противоопухолевой лекарственной терапии СПб ГБУЗ "Клинической больницы Святителя Луки" Екатерина Анохина и заведующая лабораторией биотехнологий и наноструктур для адресной доставки лекарств Института биохимической физики РАН Елена Никольская.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" был основан в 1886 году и стал первым в Европе высшим учебным заведением в области электротехники. Сегодня ЛЭТИ - один из ведущих технических университетов России и участник программы "Приоритет-2030".