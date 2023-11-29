Россия будет содействовать развитию астрофизических исследований в Таджикистане

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" в рамках филиала, который будет создан в Таджикистане, может внести вклад в изучение физики космических лучей в стране за счет содействия развитию научной станции "Памир-Чакалтая". Об этом на III Конгрессе молодых ученых сообщил корреспонденту ТАСС президент института Михаил Ковальчук.

В ходе визита лидера Таджикистана Эмомали Рахмона 21-22 ноября в Москву было подписано восемь документов о расширении сотрудничества стран. В частности, президент Национальной академии наук Таджикистана Фарход Рахими подписал соглашение о сотрудничестве с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком. Глава российского научного центра по итогам встречи заявил о перспективе открытия филиала Курчатовского института в Таджикистане и других совместных инициативах.

"Направления сотрудничества [в рамках филиала] очевидны. В первую очередь, в Таджикистане есть станция по изучению космических лучей ("Памир-Чакалтая" в горах Восточного Памира - прим. ТАСС). Ее надо восстановить", - сказал Ковальчук, уточнив, что "для этого уже предпринимаются определенные шаги".

Среди других перспективных направлений сотрудничества глава Курчатовского института назвал развитие генетических исследований и "создание базы для ядерной медицины" в том числе за счет совместного восстановления исследовательского ядерного реактора на растворах солей "Аргус", который был построен в Таджикистане в 1980-е годы, но не был запущен.

III Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.