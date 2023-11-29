Фурсенко назвал перспективными фармацевтику и нанотех для сотрудничества РФ и Ирана

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Фармацевтика и нанотехнологии являются одними из самых перспективных направлений научного сотрудничества России и Ирана, заявил ТАСС помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Фармацевтика очень интересна. Она очень хорошо у них (у Ирана - прим. ТАСС) развита. Они очень сильны в нанотехнологиях, материалах. Это тоже интересно", - сказал он по итогам прошедшей на Конгрессе молодых ученых сессии, посвященной сотрудничеству двух стран.

Он также назвал перспективными направлениями сотрудничество в космической отрасли и развитие научно-образовательных обменов между российскими и иранскими вузами.

III Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства "Сириус" с 28 до 30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.