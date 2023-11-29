Ректор МГТУ назвал перспективными нанотехнологии и космос для сотрудничества РФ и Ирана

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Космические исследования, нанотехнологии, технологии очистки воды и сфера транспорта являются перспективными направлениями научно-технического сотрудничества России и Ирана, считает ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин.

"Мы обсуждаем различные возможности вместе с иранскими коллегами, технологии кубсатов, малых спутников. Как взятие полезной нагрузки на борт наших спутников, так и создание спутников для них. Кроме этого, уже осенью к нам обратился университет Хорезми, и мы вступили с ними в длительную переписку по теме квантовых вычислений. Иран достаточно далеко продвинулся в нанотехнологиях и в элементной базе", - сказал он на III Конгрессе молодых ученых.

Кроме того, Гордин назвал перспективным сотрудничество России и Ирана в энергетике, робототехнике, газовой сфере и водоочистке.

"Мы нашли, что будет интересно: с иранскими университетами и компаниями работать по технологиям очистки воды, технологиям разделения газов, по выделению высокочистых инертных газов, криогенике. Это все те проекты, которые мы успешно делаем в России и которые, возможно, интересны Ирану, потому что это тот сектор, который там развивается. И второе направление - это транспорт и робототехника, где тоже возможны совместные взаимообогащающие работы", - сказал он.

III Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства "Сириус" с 28 до 30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.