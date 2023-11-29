Замминистра науки Ирана призвал РФ расширить научное сотрудничество до обмена технологиями

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. России и Ирану следует расширить научное сотрудничество до обмена технологиями в области высокотехнологичных продуктов, иранская сторона открыта к работе на этом направлении. Об этом заявил заместитель министра науки, исследований и технологий Ирана Пейман Салехи на III Конгрессе молодых ученых.

"К научному сотрудничеству мы могли бы прибавить еще и трансфер технологий, передачу технологий особенно в области высокотехнологичных продуктов. Мы готовы открыться и надеемся на большое количество таких проектов", - отметил Салехи.

III Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.