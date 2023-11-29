В МГУ предложили организовать масштабный конкурс прикладных разработок

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Развитие прикладных разработок в России нуждается в организации отдельного масштабного конкурса, условия которого максимально учитывали бы особенности создания востребованных в будущем продуктов. Такое мнение высказал ТАСС руководитель группы разработки инвазивных нейроинтерфейсов Института искусственного интеллекта Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ Василий Попков.

"Прикладные разработки не подразумевают генерации большого количества результатов, подходящих для научных публикаций. Они есть, но меньше, чем в проектах в сфере фундаментальных исследований. У нас результаты - это нюансы технологии и патенты. <...> В части публикаций авторам разработок сложно выполнить [такие] требования для получения гранта. На мой взгляд, не хватает массового конкурса на поддержку прикладных разработок, которые станут основой широко востребованных в будущем продуктов", - сообщил ученый на III Конгрессе молодых ученых, отметив, что информация о конкурсах в сфере прикладных разработок должна быть более широко представлена.

В 2020 году Попков стал лауреатом премии правительства Москвы за вклад в исследования механизмов влияния беременности на ишемическое повреждение почек. Сегодня он возглавляет группу ученых МГУ, которая разрабатывает нейроимпланты, способные в будущем помочь людям с ампутацией конечностей лучше управлять протезами.

III Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.