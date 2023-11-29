В России в ОПК внедрили комплекс для проверки надежности электроники

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Ученые в России разработали и внедрили в работу одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) отечественный программный продукт, который позволяет автоматизировать проверку надежности разных компонентов российских электронных устройств и киберфизических систем. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Наши клиенты - предприятия, которые занимаются созданием электронных устройств ответственного или двойного назначения, в том числе для энергетики, медицины, вооружений, военной техники. Кроме того, наш комплекс может быть востребован и другими коммерческими и некоммерческими организациям - разработчиками и производителями электронной аппаратуры", - пояснил доцент МИЭМ НИУ ВШЭ (Москва) Сергей Полесский, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Разработанный Полесским и его коллегами программный комплекс представляет собой модульное программное средство, которое позволяет автоматизировать проектные исследования надежности сложных электронных устройств. Программный продукт анализирует, насколько надежно работают разные части электронного устройства за весь срок эксплуатации и оценивает их способность сохранять работоспособность за установленный срок службы.

Как отмечается в сообщении, отечественные программы подобного уровня в России в настоящее время отсутствуют, а зарубежные аналоги, разработанные в Израиле и США, не содержат в своих базах данных характеристик надежности элементов отечественного производства. При этом созданный учеными РФ комплекс полностью готов к эксплуатации и обладает актуальной базой данных по электронной компонентной базе и другим типа устройств как отечественного, так и иностранного производства.

В октябре 2023 года этот комплекс официально начал работу на одном из предприятий российской оборонной промышленности, которое выпускает электронные компоненты. Разработка и совершенствование последней версии этого продукта велась в рамках стратегического проекта "Цифровая трансформация: технологии, эффекты, эффективность" программы "Приоритет 2030".