В МГУ создали нейроимпланты для людей с ампутацией

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали прототипы нейроимплантов, которые в том числе помогут людям с ампутацией конечностей "ощущать" протезы и лучше ими управлять. Об этом сообщил ТАСС руководитель группы разработки инвазивных нейроинтерфейсов Института искусственного интеллекта МГУ, старший научный сотрудник Института физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ Василий Попков.

"Главный результат уходящего года - это то, что наша научная группа смогла буквально за полгода разработать прототип нейроимпланта, который в будущем может быть использован, например, для протезирования конечностей. Он позволит пользователю чувствовать искусственную руку или ногу, а также лучше ими управлять - такое устройство выступает передатчиком сигнала с нервных окончаний на протез и обратно", - сказал исследователь корреспонденту ТАСС на III Конгрессе молодых ученых.

Авторы проекта успешно вживили прототипы разработанного устройства в мозг крыс и уже получили результаты в виде данных об электрической активности.

"В дальнейшем мы планируем разработать устройства с разной инвазивностью проникновения в нервную ткань. Это позволит врачам выбирать, насколько "глубоко" импланты должны вживляться в нервные окончания в зависимости от назначения устройства", - добавил он.

III Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.