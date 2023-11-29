В Таджикистане нашли череп верблюда возрастом 2,5 млн лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Палеонтологи России и Таджикистана обнаружили в урочище Куруксай череп древнего верблюда возрастом 2,5 млн лет. Такие находки - редкость в климатических условиях Таджикистана, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета, ученые которого принимали участие в исследовании.

"Нам очень повезло, так как кости на всей территории Азии сохраняются плохо, даже те, которым лишь 2 тыс. лет: они внутри, как мел, крайне хрупкие. Если нечаянно дотронуться до кости, предварительно не обработав, она рассыпается на мелкие кусочки. Поэтому нам пришлось сразу пропитывать череп раствором клея: ждали, когда клей высохнет, и продолжали расчищать, работали скальпелем, маленькой кисточкой, очень медленно. Это настоящая палеонтология, как копают кости динозавров", - сказал старший научный сотрудник лабораторий палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Дмитрий Гимранов, отметив, что на расчистку черепа ушло четыре дня.

По оценкам ученых, череп относится к периоду раннего плейстоцена 2,5 млн лет. Целый череп - уникальная находка, так как в основном находят части черепа или кости, а череп верблюда конкретно этого вида раньше не находили. На месте раскопок череп проклеили полностью и зафиксировали пленкой. Это позволило доставить находку на Урал для реставрации и изучения на три года, затем ее вернут в Таджикистан для дальнейших исследований.

С помощью черепа палеонтологи смогут узнать, чем конкретно питался этот вид верблюда, насколько у него был выражен половой диморфизм - чем отличались самцы от самок, какой у него был объем мозга, как крепились шейные мышцы и многое другое. Для этого череп необходимо отпрепарировать, сделать компьютерную томографию, посмотреть на структуру головного мозга, носовых отделов, зубов.

"По размерам череп древнего верблюда почти такой же, как и у современного сородича - одногорбого верблюда, - отметил Гимранов. - Но нам обязательно нужно будет изучить зубы. У всех верблюдов мощные клыки, но размеры зубов у предковой формы и современных особей могут быть разные, также, скорее всего, будет разное строение зубов". Зубы могут отличаться, потому что древние верблюды были приспособлены к другому образу жизни и типу питания, как полагают исследователи, 2,5 млн лет назад на территории Таджикистана была не сухая пустыня, а саванноподобные ландшафты.

Плейстоцен начался около 2,6 млн лет назад и закончился 11,7 тыс. лет назад. Мозоленогие, в том числе верблюды, возникли и эволюционировали в Северной Америке. На территорию Евразии они проникли только в конце миоцена, около 6 млн лет назад, по Беренгийскому мосту, который образовался при глобальном похолодании, вызвавшему падение уровня Мирового океана. После этого верблюды широко расселились по всей Евразии и попали в Африку.