В Хабаровском крае к 2027 до 80 человек получат ученые степени по региональной программе

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Ученые степени присвоят порядка 80 жителям Хабаровского края к 2027 году в рамках программы краевой аспирантуры, сообщил заместитель председателя правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов на сессии Третьего конгресса молодых ученых.

Региону выделялось небольшое количество федеральных бюджетных мест на аспирантуру, которое не позволяло закрыть существующие потребности. В прошлом году глава субъекта Михаил Дегтярев поручил разработать краевую программу финансирования аспирантуры, средства на обучение по которой в местных учреждениях выделяются из регионального бюджета.

"Край строит межвузовский кампус. Его основные задачи - формирование такого сообщества, которое будет в тесной связке с индустриальными партнерами преобразовывать структуры Дальнего Востока. И у нас появляется соглашение с Российским научным фондом, появляются такие институты, как краевая аспирантура. Мы уже сейчас из денег края финансируем обучение в аспирантуре и к моменту окончания строительства кампуса, это как раз рубеж 2026-2027 годов, у нас будет минимум 70-80 человек с учеными степенями", - сказал Никонов.

Популярными в регионе направлениями аспирантуры являются медицинские и инженерные науки.

В Хабаровске будет построен один из современных студенческих кампусов мирового уровня, создание которых планируется по стране до 2030 года. Кампус объединит деятельность ведущих вузов края. Запланировано строительство новых учебных корпусов, которые будут включать образовательно-выставочный комплекс, ряд образовательных кластеров, физкультурно-оздоровительный комплекс, общежитие и другие объекты. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. Строительство хотят начать весной.

Третий конгресс молодых ученых работает в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.