Новый рейтинг НТР регионов основан на условиях для ведения наукоемкого бизнеса

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Новый рейтинг научно-технологического развития (НТР) регионов РФ включает в себя оценку субъектов по уровню организации среды для ведения наукоемкого технологического бизнеса, сообщил на третьем Конгрессе молодых ученых (КМУ) заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский. В этом году рейтинг возглавила не Москва.

"Буквально послезавтра будет представлен новый рейтинг научно-технологического развития регионов, там будут движения и подвижки по сравнению с прошлым годом. <…> Мы исходили из того, что <…> рейтинг должен быть инструментом для совершенствования государственной политики. В этой связи в этом рейтинге будут представлены три субрейтинга. Первое - это среда для исследователя, потому что это наша, наверное, самая основная задача - среда для ведения наукоемкого технологического бизнеса и качество государственного регионального управления", - сказал он.

По словам Секиринского, формирование рейтинга является прозрачным: каждый губернатор по результатам рейтинга должен понимать, какие усилия предпринять, чтобы занимать более высокие позиции.

"Второе: мы много говорим про академическую мобильность, необходимость введения инструментов вроде постдоков. Это, безусловно, очень важно. Но для академической мобильности, кроме постдоков, то есть грантов на проведение исследований, принципиально важны несколько вещей. Это наличие инфраструктуры, среды и возможности для самореализации. Не всегда эти три параметра совпадают в одном месте, но нам [необходимо] показать целевым аудиториям наиболее благоприятный для них маршрут и наиболее благоприятные для них регионы. Я одно только могу сказать, что [возглавит рейтинг НТР] не Москва", - отметил Секиринский.

III Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.